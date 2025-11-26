Machu Picchu: alcalde de Urubamba advierte cierre de la ruta Hiram Bingham por operación ilegal

El alcalde de Urubamba, Ronald Vera, afirmó que la empresa Consettur estaría funcionando de manera ilegal desde septiembre, acumulando más de 10 millones de soles en apenas cuatro meses.

La disputa por la operación de la ruta Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con Machu Picchu, alcanzó un punto crítico tras nuevas denuncias sobre su gestión. El alcalde de Urubamba, Ronald Vera, afirmó que la empresa Consettur estaría funcionando de manera ilegal desde septiembre, acumulando más de 10 millones de soles en apenas cuatro meses.

Vera advirtió que, de no corregirse la situación, podría ordenar el cierre temporal de Machu Picchu a partir de enero de 2026. “Correremos el riesgo de paralizar un mes, dos meses, porque no podemos seguir permitiendo que una empresa monopólica esté ganando en cuatro meses más de 140 millones y la Municipalidad Provincial de Urubamba sea perjudicada económicamente”, declaró el alcalde.

Según el burgomaestre, Consettur opera sin contrato vigente y mantiene un supuesto acuerdo “50/50” con la empresa San Antonio de Torontoy, pese a que esta última solo cuenta con autorización temporal. No existiría documentación que respalde dicho convenio, y el caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito.

En respuesta, la Municipalidad Distrital de Machupicchu rechazó la posibilidad de un cierre temporal, advirtiendo que afectaría gravemente la economía local, incluyendo hoteles, restaurantes, guías turísticos y comercios de la zona.