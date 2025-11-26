Chimbote: criminales amenazan de muerte al director del penal Cambio Puente

La violencia y el crimen organizado siguen infiltrándose en los penales del país. En Chimbote, el director del penal Cambio Puente, Jorge Hernández Vilela, denunció haber sido amenazado de muerte por la banda criminal conocida como “Los Patecos”, luego de que se dispusiera el traslado de reos peligrosos al penal de Challapalca, una de las cárceles de mayor seguridad del Perú.

AMENAZAS GRABADAS

En un video difundido en redes sociales, varios sujetos con chalecos naranjas, capuchas y armas de corto y largo alcance lanzaron fuertes amenazas contra Hernández Vilela. Mientras desenfundaban sus armas, advirtieron que tomarán represalias si se concreta el traslado de los internos vinculados a su organización.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) investiga la procedencia de las imágenes, que habrían sido grabadas por cómplices desde el exterior del penal. La institución condenó los hechos y aseguró que la seguridad del funcionario se encuentra bajo resguardo policial.

CONTINÚAN AMENAZAS A FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS

Este no es un caso aislado. Hace pocas semanas, el director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, denunció amenazas similares tras ordenar el traslado del interno Edinson Pier Flores Pinto, alias “Cabezón Pier”. En Cajamarca, el exdirector del penal de Huacariz también fue amenazado después de incautar celulares y chips utilizados para extorsiones dentro de las celdas.

Las autoridades temen que estos actos sean parte de una escalada del crimen organizado que busca intimidar a los funcionarios penitenciarios encargados de endurecer el control carcelario y desarticular redes delictivas internas. El caso de Chimbote refuerza la urgencia de fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.