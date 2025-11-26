Perú registra 18 087 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025

Perú continúa enfrentando alarmantes niveles de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. En lo que va del año, se han reportado 18 087 casos de violencia sexual, una cifra que refleja la persistencia y gravedad de este problema en el país, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Durante un evento por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra Sandra Gutiérrez advirtió que la situación exige una respuesta inmediata y articulada de toda la sociedad.

“Esta lucha es de todos. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen vivir en espacios seguros, libres de miedo. Uno de los lugares donde se ejerce violencia es el transporte público, el colegio y los hogares”, señaló la titular del MIMP.

CIFRAS

La entidad también detalló que, entre enero y octubre de 2025, siete de cada diez agresiones sexuales fueron cometidas por personas cercanas a la víctima, lo que evidencia los altos niveles de violencia ejercida en entornos familiares o de confianza.