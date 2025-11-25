Osiptel exige validación presencial para usuarios con más de 10 líneas móviles a su nombre

En el marco del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao, Osiptel dispuso que toda persona que tenga más de 10 líneas móviles registradas a su nombre deberá validar su identidad de manera presencial. La medida busca evitar el uso irregular de los servicios móviles, tras detectarse que más de 200 mil personas tienen múltiples líneas a nombre de un mismo titular.

La directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, Tatiana Piccini, explicó que las operadoras deberán contactar a los usuarios que superen la cantidad establecida para que acudan a los centros de atención correspondientes y pasen nuevamente un proceso de validación biométrica.

A LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

La normativa también establece que los ciudadanos extranjeros que deseen adquirir una línea telefónica deberán hacerlo exclusivamente de manera presencial, en los centros de atención de las empresas operadoras, con validación biométrica supervisada por Migraciones.

Varios ciudadanos extranjeros expresaron su apoyo a la medida, resaltando que contribuirá a reducir delitos como la extorsión. Finalmente, Osiptel advirtió que las líneas prepago que no tengan registros consistentes durante al menos tres días consecutivos desde su activación serán dadas de baja.