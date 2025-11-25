Estrellas de la Cumbia: integrantes de agrupación musical denuncian nuevas amenazas extorsivas

Tras recibir una amenaza extorsiva que exigía el pago de 20 mil soles, los integrantes de la agrupación musical Estrellas de la Cumbia decidieron alzar la voz y denunciar públicamente la situación. El director del grupo, Juan Pablo Acosta, manifestó ante las cámaras de Panamericana Televisión el profundo temor que vive la orquesta debido a los constantes mensajes intimidatorios enviados por presuntos delincuentes.

A través de un comunicado oficial, la agrupación informó que viene trabajando de la mano con las autoridades para esclarecer el caso y garantizar la seguridad de todos sus miembros. Acosta agradeció el respaldo policial y de sus colegas del rubro musical, quienes se han solidarizado ante la ola de amenazas que afectan a artistas y orquestas en distintas regiones del país.

Pese a ello, los integrantes reconocieron que temen ser víctimas de un ataque extorsivo. Una de las músicas de la agrupación expresó su angustia por la inseguridad que enfrentan cada vez que suben al escenario, temiendo por sus vidas en medio de esta situación criminal que afecta al sector artístico.

CONTINUARÁN CON CONCIERTOS

Aun así, Juan Pablo Acosta aseguró que continuarán con sus actividades programadas, apelando a que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera más contundente. La Policía Nacional informó que capturó a dos presuntos implicados en las amenazas enviadas por la banda criminal autodenominada “La Nueva Generación”, y que las investigaciones siguen en curso para identificar a todos los responsables.