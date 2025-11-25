“Mickey Mouse” vuelve a extorsionar desde prisión: red operaba con voz de personaje de Disney

Imitando la voz de un popular personaje de Disney para evitar ser identificado, así operaba Pedro Denis Zavaleta Ávalos, conocido como el “Mickey Mouse del Crimen”. Aunque se encuentra recluido desde diciembre de 2024 por extorsión, el delincuente volvió a ser denunciado por el mismo delito. De acuerdo con la Policía Nacional, sería el autor de las recientes amenazas de muerte contra el dueño de un restaurante en el Alto Trujillo, región La Libertad.

Las autoridades revelaron que Zavaleta utilizaba su tiempo en prisión para efectuar llamadas extorsivas a través de los llamados “azulitos”, teléfonos comunitarios disponibles dentro del penal del Milagro. Según el testimonio policial, se apoyaba en un familiar para coordinar la exigencia de dinero al empresario. Durante el allanamiento de su celda, agentes de la PNP y del Ministerio Público encontraron una agenda con nombres y números que corresponderían a nuevas víctimas.

En el marco de la investigación, la Policía intervino dos viviendas en las que se detuvo a un hombre y dos mujeres, presuntos operadores de la red criminal. De acuerdo con el coronel Johnny Huamán, jefe de la Divincri Trujillo, estos integrantes se encargaban de realizar llamadas, reunir información de las víctimas y vincularlas con el interno que dirigía las amenazas desde prisión.

INCAUTAN CELULARES Y CHIPS

El operativo permitió incautar cuatro teléfonos celulares, ocho chips, una tarjeta bancaria, una libreta y un cuaderno con apuntes clave para el caso. Las autoridades continúan analizando el material decomisado para determinar la magnitud de la red extorsiva y evitar que el “Mickey Mouse del Crimen” siga delinquiendo desde su celda.