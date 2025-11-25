Integrantes de orquesta “Estrellas de la Cumbia” temen por su vida tras amenazas extorsivas

A pesar de recibir amenazas de muerte por negarse a pagar 20 mil soles de extorsión, la orquesta "Estrellas de la Cumbia" decidió continuar con sus presentaciones y solicitó a las autoridades tomar acciones inmediatas para garantizar su seguridad.

Desde Chiclayo, ciudad natal del grupo, Juan Pablo Acosta, director de la orquesta, señaló que los integrantes se sienten atemorizados por las constantes intimidaciones. En un video, los delincuentes muestran municiones y cartuchos de dinamita mientras junto al nombre de la orquesta.

A través de un comunicado, la agrupación indicó que está colaborando con las autoridades para identificar a los responsables. "Estamos agradecidos con las autoridades y la policía, porque han recibido nuestra denuncia y han tomado acciones", indicó Acosta.

Sin embargo, a pesar del respaldo oficial, los integrantes mantienen miedo ante un posible ataque extorsivo. "No vamos a acceder a los chantajes ni extorsiones, vamos a denunciar los hechos para que la justicia actúe en el asunto", recalcó.

DETENCION DE PRESUNTOS IMPLICADOS

En medio de la investigación, la policía logró la captura de dos presuntos extorsionadores vinculados a las amenazas contra la agrupación, quienes serían integrantes de la organización criminal “La Nueva Generación”.