Extranjeros agreden a policía en Máncora: agente intentó detenerlos por generar caos en la calle

A pesar de que no se encontraban en su país, dos extranjeros agredieron a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Máncora en la región de Piura, después de que el efectivo los intentara detener por generar disturbios en la calle.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las grabaciones que captaron los ciudadanos, se observa al hombre y con ayuda de su pareja, golpeando al uniformado con un palo. Este accionar causó la indignación de una pobladora quien hizo llamado a los residentes a brindarle apoyo al policía.

Al ver que, el agente se encontraba indefenso, los vecinos decidieron brindarle apoyo al agente, y con el transcurso de los minutos pudieron reducirlo y ponerlo a manos del efectivo. “A la policía se le respeta”.

Cabe mencionar que, desde la PNP denunciaron a los extranjeros por los delitos contra la autoridad y alteración del orden público. De igual manera, se buscará saber cuál era la condición de ambos en el territorio peruano.