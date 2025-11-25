Tragedia en carretera: camión cargado de tubérculos impacta contra trailer

La mañana de este martes se tiñó de tragedia en tres regiones del país. En menos de un día, se registraron múltiples accidentes de tránsito en Chancay, Huaral y Áncash, dejando al menos dos personas fallecidas y varios heridos. Los siniestros involucraron tráileres, camiones y buses interprovinciales, lo que vuelve a poner en evidencia la imprudencia y el mal estado de algunas carreteras nacionales.

CHOQUE EN CHANCAY Y TRAGEDIA EN HUARAL

En Chancay, cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que un tráiler intentó realizar una peligrosa maniobra en U sobre la Panamericana Norte y fue impactado violentamente por un camión cargado con tubérculos. El vehículo menor terminó volcado a un costado de la vía y su conductor fue trasladado de emergencia al Hospital de Chancay con graves lesiones.

Horas después, otro accidente estremeció la misma carretera, esta vez en el kilómetro 73, a la altura del distrito de Aucallama, en Huaral. Un bus interprovincial de la empresa El Dorado, que viajaba desde Nuevo Chao hacia Lima, colisionó lateralmente contra un camión tras una brusca maniobra de frenado. El impacto dejó dos fallecidos —una mujer en el primer nivel y un hombre en el segundo piso del vehículo— además de nueve pasajeros heridos. Bomberos y agentes policiales llegaron al lugar para rescatar a las víctimas y asegurar la zona.

BUS SE DESPISTA EN ÁNCASH

La jornada negra continuó en la región Áncash, donde un bus interprovincial de la empresa Fama Tour volcó en la vía longitudinal Conchucos mientras cubría la ruta Pomabamba–Lima. Testigos indicaron que el vehículo perdió estabilidad al ingresar a un tramo crítico de la carretera, lo que provocó su despiste. Comuneros de la zona auxiliaron a los pasajeros, quienes salieron con heridas leves y fueron trasladados a la posta más cercana.

Autoridades de las tres jurisdicciones han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de los siniestros y las responsabilidades de los conductores.