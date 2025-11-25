Satipo: Delincuentes roban dinero a hombre que estaba a punto de comprar motocicleta

En la localidad de Satipo, un hombre se convirtió en un a nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que dos delincuentes armados le robaron el dinero que estaba destinado a la compra de una motocicleta.

El hecho ocurrió a plena luz del día en el distrito de Pangoa. La víctima había llegado a una concesionaria de motocicletas a bordo de una mototaxi, cuando fue interceptado por los criminales motorizados, quienes ya le venían siguiendo los pasos.

Ante la resistencia del hombre, los criminales realizaron disparos al aire generando pánico entre los trabajadores y clientes de la concesionaria. Si bien en un principio, la víctima logró recuperar su mochila con el dinero, los criminales se lo volvieron a arrebatar.

POLICÍA INVESTIGA EL CASO

Tras concretar su atraco, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido a bordo de su moto lineal. La víctima intentó detenerlos arrojándoles piedras, pero nada pudo hacer para evitar la fuga. Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes ya investigan el caso.