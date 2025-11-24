Iquitos en zozobra por los barristas: se registran constantes enfrentamientos

Al parecer las peleas entre barristas de equipos de fútbol, no solo se registran en Lima, sino que también en el interior del país. Los pobladores de Iquitos se encuentran en zozobra por los constantes enfrentamientos que se registran en la ciudad.

TRIFULCAS QUE SE SUSCITARON

La primera trifulca sucedió en el asentamiento humano Triunfo del distrito de Belén, las personas se disponían a descansar cuando de un momento a otro comenzaron a escuchar gritos en la calle.

En las imágenes que se pudieron grabar, se observó a los sujetos arrojándose piedras y palos, y tras varios minutos de pelea, se registraron dos jóvenes heridos por perdigones y uno por el golpe de una piedra. Todos fueron conducidos a un centro de salud.

No fue el único incidente que se suscitó, sino que, en la zona de Tupac Amaru, un ciudadano fue rodeado por varias personas, quienes al tenerlo inmovilizado comenzaron a golpearlo en el suelo, con el propósito de quitarle su polo del equipo rival.

El último enfrentamiento se registró en la Av. 28 de julio en Punchana, donde un joven que se encontraba en un parque fue interceptado por un grupo de barristas, quienes acorralaron a la víctima y con piedras y palos en la mano, lo golpearon.