Gobernador de Tacna alerta que la Policía “no da abasto” en zona fronteriza

El incremento de ciudadanos extranjeros que intentan cruzar desde Chile hacia el Perú volvió a encender las alertas en la frontera sur. En los últimos días, grupos de migrantes —principalmente venezolanos en situación irregular— han buscado ingresar por el sector de La Concordia, en Tacna, motivados por el temor a las recientes advertencias del candidato presidencial chileno José Antonio Kast sobre expulsiones inmediatas a quienes no cuenten con documentos en regla.

Tacna plantea emergencia y refuerzo institucional en frontera

Ante este escenario, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, señaló que la prioridad debe ser anticiparse a cualquier contingencia en la zona limítrofe. Indicó que ya ha sostenido reuniones con el presidente de transición, José Jerí, para evaluar la declaratoria de emergencia en las fronteras con Chile y Bolivia, de modo que todas las instituciones puedan operar como un solo equipo frente a un eventual incremento de ingresos irregulares.

Torres Robledo reconoció que la capacidad actual de vigilancia es limitada, pues la Policía Nacional del Perú no cuenta con suficiente personal ni unidades para cubrir los extensos tramos fronterizos. En ese sentido, subrayó que el plan inmediato contempla adquirir más camionetas para patrullaje, aumentar el número de agentes y reforzar los operativos preventivos, a fin de evitar que se repita el desborde migratorio registrado en años anteriores.

El gobernador advirtió que, si Chile decide ejecutar deportaciones masivas, la presión podría trasladarse hacia el Perú y otros países de la región, generando un problema de alcance mayor. Por ello, insistió en que tomar medidas ahora es clave para evitar situaciones de caos en los puntos de ingreso, especialmente si la presencia policial continúa siendo insuficiente para responder a un flujo migratorio repentino.