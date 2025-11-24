Ataque a restaurante en La Esperanza expone nueva modalidad de extorsión desde Chile

Un nuevo hecho de violencia remeció a Trujillo el sábado 22 de noviembre, cuando sujetos armados atacaron el restaurante “Lula”, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza. El local, administrado por una mujer de la zona, fue blanco de desconocidos luego de que su hijo —radicado en Chile— denunciara recibir amenazas desde hace cinco meses.

Extorsión transnacional en investigación

La propietaria detalló que los delincuentes exigen a su hijo el pago de 1.500.000 pesos chilenos. Ante su negativa, los extorsionadores habrían decidido agredir el negocio familiar en Trujillo para ejercer presión. La Policía Nacional ya inició las diligencias para identificar a los responsables y determinar si operan como parte de una organización criminal que actúa desde el extranjero.

Este atentado ocurre en pleno estado de emergencia vigente para la provincia de Trujillo, una medida recientemente prorrogada por el Ejecutivo por 60 días más. Pese a la intervención militar y policial, los casos de violencia, extorsión y ataques contra comercios siguen registrándose en distintos distritos, generando creciente preocupación entre los vecinos.

Durante la mañana, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana sesionó para evaluar la situación. El general Guillermo Llerena informó sobre las acciones implementadas contra la criminalidad y adelantó que se reforzarán las estrategias operativas para disminuir la incidencia delictiva en la zona. Sin embargo, pese a más de un año bajo estado de emergencia, la población continúa viviendo en un clima de zozobra y exige resultados concretos que devuelvan la tranquilidad a Trujillo.