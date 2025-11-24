La Libertad: atacan a balazos un bus con pasajeros en la Panamericana Norte

Un nuevo ataque a manos de mafias del cobro de cupos volvió a poner en alerta a la región La Libertad. La madrugada del último sábado, un bus de la empresa El Dorado, que trasladaba pasajeros hacia Puerto Malabrigo, fue interceptado por delincuentes armados que dispararon ocho veces contra la unidad mientras avanzaba por la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Paiján, provincia de Ascope.

PASAJEROS ATERRADOS

De acuerdo con el testimonio de algunos pasajeros, el ataque ocurrió cuando el bus se desplazaba por una zona poco iluminada de la vía. “Solo escuchamos los disparos y el chofer aceleró para escapar”, relataron. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque el vehículo quedó con varios impactos de bala en el costado derecho.

Tras el ataque, el conductor del bus acudió a la comisaría de Paiján para presentar la denuncia correspondiente. Prefirió no brindar declaraciones a la prensa, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables del atentado.

RECRUDECEN ATAQUES CONTRA EMPRESAS DE TRANSPORTE

Este no es un hecho aislado. A inicios de año, otras unidades de la empresa El Dorado también fueron atacadas por presuntas bandas extorsivas que exigen pagos a cambio de permitir el tránsito en rutas del norte. En algunos casos, los buses fueron incendiados como represalia por negarse a pagar cupos.

Los gremios de transporte en La Libertad vienen reclamando mayor presencia policial y operativos conjuntos en la Panamericana Norte, considerada una de las zonas más afectadas por la violencia criminal y las extorsiones a empresas de transporte y comerciantes.