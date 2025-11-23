Presidente José Jerí llega a Tacna para supervisar el control fronterizo con Chile

En horas de la tarde, el presidente de la república, José Jerí, llegó a Tacna para supervisar el funcionamiento de entidades del Estado.

El mandatario inspeccionó el Centro de atención en fronteras de Santa Rosa, donde se supervisa el paso de personas que vienen desde Chile o que salen de Perú al país vecino.

Esta visita del mandatario se da en el contexto de las giras regionales que viene realizando desde que asumió la presidencia por sucesión constitucional el 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte.

Asimismo, Jerí realizó una visita inopinada a la Comisaría aledaña de la PNP, en la zona de La Concordia.

Actividades oficiales en el interior del país

Además de las actividades oficiales en la frontera, el mandatario también ha participado hoy en eventos deportivos en Lima, como la premiación de atletas peruanos en los XX Juegos Bolivarianos.

Cabe señalar que, estas acciones son parte de la política del Presidente de la Nación de llegar a diferentes regiones para conocer in situ la problemática de cada lugar.