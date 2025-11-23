¡Atención! Desde hoy puedes elegir tu local de votación para las elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó desde hoy la plataforma "Elige tu local de votación" para las Elecciones Generales 2026, que permite a los electores elegir hasta tres opciones de locales de votación cercanos a su domicilio.

La elección puede ser realizada por todos los electores hábiles residentes en el territorio nacional, incluyendo quienes cumplan 18 años el mismo día de los comicios. La plataforma estará disponible hasta el 14 de diciembre de 2025, las 24 horas del día, en español, quechua y aymara.

Cada elector podrá seleccionar hasta tres locales dentro del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad, según la dirección válida al cierre del padrón electoral el 14 de octubre de 2025.

Proceso de selección y seguridad

El sistema ofrece dos modalidades de acceso, una versión web para computadoras de escritorio y la versión web móvil. La verificación de identidad puede realizarse respondiendo tres preguntas personales, mediante reconocimiento facial o tomando una foto del DNI. Los usuarios deberán confirmar su correo electrónico para completar el proceso.

Modificación de locales y asignación definitiva

Tras el primer registro, los ciudadanos tendrán tres intentos adicionales para modificar su elección. La ONPE asignará el local definitivo en marzo de 2026. El registro de datos personales está protegido por la Ley de Protección de Datos Personales, garantizando la seguridad y autenticidad del proceso. Todos los electores deben usar la plataforma, de lo contrario la ONPE les asignará un local según disponibilidad.