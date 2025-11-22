Arequipa: desprendimiento de rocas bloquea Panamericana Sur en Atico

Un desprendimiento de rocas ocurrido la tarde del último viernes bloqueó ambos carriles de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 732, en el distrito de Atico, región Arequipa. El derrumbe generó la interrupción total del tránsito en un tramo de aproximadamente 20 a 30 metros, afectando a decenas de vehículos que circulaban por la zona.

Como consecuencia, numerosos buses interprovinciales quedaron varados durante casi 12 horas, obligando a los pasajeros a esperar en plena vía. Algunos de ellos optaron por cruzar a pie la zona afectada, desplazándose entre las rocas para continuar su viaje debido a la prolongada interrupción.

Durante la mañana de este sábado, una brigada del Centro de Salud Ático llegó al lugar para brindar atención médica básica a las personas afectadas por la espera. En paralelo, maquinaria pesada del Gobierno Regional de Arequipa inició las labores de retiro de rocas y limpieza de la vía para despejar el tránsito.

TRÁNSITO SE RESTABLECIÓ

Finalmente, en horas de la tarde se logró habilitar un carril de la Panamericana Sur, restableciendo de manera parcial el tránsito vehicular. Las autoridades de la zona continúan evaluando el área para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de los viajeros.