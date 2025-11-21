Ica: mujer que secuestró a bebé podría recibir cadena perpetua

Shayra Sandy Puza Hernández, la extrabajadora del Hospital Augusto Hernández de EsSalud que secuestró a un recién nacido tras disfrazarse de enfermera, podría enfrentar cadena perpetua, según lo establece el Código Penal para los delitos cometidos contra menores de edad.

La detención de Puza se realizó en flagrancia en su vivienda, donde tenía al bebé de dos días de nacido. La abogada Romy Chang explicó que estas evaluaciones permitirán establecer si la acusada es imputable. “Nuestro Código Penal prevé que si la persona no es capaz de darse cuenta de que lo que hace es malo —algo que llamamos inimputabilidad— no se le puede sancionar y se exonera de responsabilidad penal”, indicó.

Mientras tanto, el bebé fue entregado a sus padres, aunque la madre se encuentra afectada física y emocionalmente, con problemas para amamantar debido al estrés sufrido. Su pareja señaló que la situación ha repercutido en la salud de la madre, quien presenta dolores y malestar general tras el incidente.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

El Ministerio Público ordenó realizar la prueba de ADN para confirmar que se trata del mismo menor secuestrado. Además, se tiene previsto que este viernes se lleve a cabo la reconstrucción del secuestro, ocurrido la madrugada del jueves, con la participación de la Policía Nacional y la acusada.