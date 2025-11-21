PNP revela plan de seguridad para los Juegos Bolivarianos 2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) expuso este viernes su estrategia de seguridad para los Juegos Bolivarianos 2025 durante una actividad realizada en las instalaciones de La Vanguardia. En el encuentro, el comandante general Óscar Manuel Arriola Delgado detalló el rol que asumirán las distintas unidades policiales a fin de garantizar el orden y la protección de los asistentes, deportistas y delegaciones internacionales.

Seguridad para los Juegos Bolivarianos 2025: unidades y coordinación

El general Arévalo explicó que, en los últimos días, se han sostenido reuniones permanentes con la dirigencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), encabezada por su presidente Sergio Rudeña. Estas coordinaciones —indicó— han permitido establecer un plan operativo que cubre aspectos logísticos, preventivos y de respuesta inmediata en las sedes designadas para las competencias deportivas.

Durante la presentación se mostraron las unidades que formarán parte del dispositivo de seguridad, entre ellas el Grupo Terna, la División de Emergencias y otras áreas especializadas. Todas ellas serán distribuidas en los diversos puntos donde se desarrollarán las actividades oficiales desde el 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre, fechas en las que el Perú recibirá a miles de visitantes y delegaciones extranjeras.

El comandante general destacó que el objetivo es asegurar que los Juegos Bolivarianos se desarrollen bajo estándares internacionales, tanto en organización como en protección ciudadana. Asimismo, remarcó que la PNP mantendrá presencia permanente en cada recinto deportivo y en todos los actos complementarios previstos en el calendario oficial del evento.