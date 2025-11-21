Capturan a peligroso miembro del Tren de Aragua que operaba en Chimbote

La Policía Nacional del Perú logró detener a Keiber Oscaiber Torres Torres, conocido como Mamadeo, señalado como uno de los líderes más violentos de la facción criminal Los Espartanos, vinculada al Tren de Aragua. El ciudadano venezolano, de 28 años, enviaba videos de amenazas a sus víctimas para obligarlas a pagar extorsiones. Su captura se produjo luego de un seguimiento que permitió identificar su movimiento en distintos puntos de Chimbote.

Captura tras semanas de seguimiento en la ciudad

Según las autoridades, Mamadeo figuraba entre los delincuentes más buscados por la justicia colombiana, que había ofrecido una recompensa cercana a los 30 mil dólares por información que facilitara su ubicación. La Policía peruana destacó que, a diferencia de Colombia, donde operó más de tres años bajo la misma modalidad sin ser detenido, en Chimbote su presencia apenas superaba el mes.

Los investigadores precisaron que la llegada de Torres Torres intensificó las acciones de Los Espartanos, grupo que ya llevaba cerca de dos años operando en la zona. Con su incorporación, se habría ordenado incrementar las amenazas y ataques contra propiedades y la integridad de los ciudadanos, lo que obligó a redoblar los operativos en la provincia del Santa.

Durante su intervención, los agentes incautaron una granada, un teléfono celular y marihuana en posesión del detenido. Además de Torres Torres, otros integrantes de Los Espartanos fueron capturados en el mismo operativo, lo que representa un golpe significativo contra esta organización delictiva que mantenía atemorizados a varios sectores de Chimbote.