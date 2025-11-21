Sicario asesina a dirigente de construcción civil en Piura y deja a su amigo gravemente herido

Un nuevo hecho de violencia conmociona a la región Piura. Un dirigente de construcción civil fue asesinado la mañana de este viernes en el asentamiento humano 18 de Mayo, en un ataque ejecutado por un sicario que también dejó a un hombre herido.

El ataque ocurrió en segundos y frente a su familia

Eran cerca de las 9 de la mañana cuando Francisco Castillo Navarrete, de 51 años, conversaba con un amigo en el frontis de su vivienda. En ese momento, un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó y, sin emitir palabra alguna, disparó a quemarropa contra ambos.

Castillo cayó de inmediato sobre el pavimento. Su familia salió desesperada al escuchar los disparos, y su hijo tomó en brazos el cuerpo de su padre mientras pedía ayuda entre gritos y lágrimas.

Un herido grave y una investigación en marcha

Personal de serenazgo y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar minutos después, trasladando al acompañante herido hacia el hospital más cercano. Mientras tanto, el cuerpo del dirigente fue levantado y trasladado a la morgue de Piura.

Durante las primeras diligencias, los peritos hallaron al menos dos casquillos de bala, elementos que servirán para la investigación y para intentar identificar al sicario, cuyo paradero aún es desconocido.