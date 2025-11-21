Caso de bebé raptado en Ica: padre expresa temor ante posible liberación de implicada

El padre del recién nacido que fue raptado en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica, denunció que la mujer detenida por el secuestro —una extrabajadora de limpieza del nosocomio— podría quedar en libertad en las próximas 48 horas.

“Mi preocupación es que me han dado información de que la mujer que ha secuestrado a mi hijo la van a soltar. ¿Qué va a pasar después? ¿La van a dejar libre? Y es cierto que la mujer sacó a mi hijo en un maletín”, declaró en diálogo con 24 Horas Edición Central.

SOBRE LA DETENIDA

En un inicio se presumió que la detenida padecía problemas mentales; sin embargo, esta hipótesis fue descartada luego de practicársele una pericia psicológica.

Además, se conoció que, días antes del rapto, la mujer habría fingido un embarazo y llegó incluso a organizar un baby shower, evento que permitió identificar su círculo cercano y contribuir a su ubicación.