Hallan a bebé reportado como desaparecido en Ica: estaba en vivienda de extrabajadora de hospital

Una mujer que utilizó la vestimenta de una enfermera ingresó a una de las habitaciones del Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica, donde una madre gestante había ingresado hace dos días a dar a luz, con el objetivo de raptar al menor.

Al no tener al neonato en sus manos, la madre exigió las explicaciones del caso, por lo que, las autoridades del nosocomio tuvieron que dar parte a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes lograron identificar a la persona que se llevó al pequeño.

Tras una serie de indagaciones por parte de los agentes de la PNP, se logró identificar a la mujer como Shaira Hernández, extrabajadora de limpieza del Hospital Augusto Hernández Mendoza, quien conocía a los vigilantes del establecimiento, por lo que, podía entrar con normalidad.

PUDIERON UBICAR AL BEBÉ

Al tener el nombre de la persona que se llevó al bebé, la policía decidió analizar las imágenes de las cámaras de seguridad de los exteriores del nosocomio, y se dieron con la sorpresa, que el menor había sido llevado en un vehículo que estaba estacionado a pocos metros de la puerta de ingreso del establecimiento.

Con las imágenes, los efectivos realizaron un seguimiento de la unidad y se dieron con la sorpresa que el pequeño se encontraba en la vivienda de Shaira Hernández, por lo que, fue intervenida de inmediato, mientras el menor fue entregado a su familia.