Huancayo: Auto fuera de control atropella a madre e hijos afuera de pollería

En la ciudad de Huancayo, una madre y sus dos menores hijos terminaron siendo atropellados por un vehículo de color gris fuera de control que se empotró contra el frontis de una pollería a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad registraron el incidente. El auto estaba apunto de doblar hacia su derecha, cuando de un momento a otro, perdió el control y se estrelló contra una pollería, arrollando a la mujer y sus hijos, quienes se encontraban en la puerta.

En declaraciones a la prensa, la madre señaló que regresaba de recoger del colegio a sus hijos y estaban camino a comprar el almuerzo, cuando fueron impactados por la unidad descontrolada.

DETIENEN A MUJER

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer que se encontraba a bordo de la unidad durante el atropello, sin embargo, testigos aseguraron que era un hombre el que conducía el vehículo y habría estado bajo efectos del alcohol. Por su parte, los dos menores fueron trasladados a un hospital donde permanecen internados y con pronóstico reservado.