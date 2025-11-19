Chiclayo: arrastran y golpean a mujer en plena calle por un celular

Un nuevo acto delictivo indignó a los vecinos de Chiclayo. Una mujer fue atacada por dos sujetos que la interceptaron en plena vía pública para robarle el celular. La víctima no solo fue despojada de sus pertenencias, sino también arrastrada y golpeada cuando intentó recuperar sus cosas.

VIOLENTO ASALTO

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, la mujer caminaba por la calle Bernardo Cobos cuando dos delincuentes la interceptaron y le arrebataron el celular y documentos. Tras el robo, ambos abordaron una mototaxi para escapar.

Aunque era superada en número, la víctima decidió perseguir a los ladrones y logró alcanzar a uno de ellos. En ese momento, fue brutalmente arrastrada por varios metros mientras el sujeto intentaba zafarse. La situación se volvió aún más violenta cuando el otro integrante de la banda bajó del vehículo y comenzó a golpearla repetidas veces hasta lograr que se soltara.

EXIGEN MÁS SEGURIDAD

El ataque terminó antes de que la mototaxi ingresara a la avenida principal, dejando a la joven malherida y sin sus pertenencias. Vecinos de la zona denunciaron que hechos similares se repiten con frecuencia y pidieron mayor presencia policial y patrullaje permanente en la zona.

La Policía Nacional ya cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad y se encuentra analizando los videos para identificar a los responsables. Las autoridades han iniciado el rastreo de la mototaxi utilizada durante el asalto y no descartan que los delincuentes pertenezcan a una banda que opera en el sector.