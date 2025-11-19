Trujillo: tres ambulantes agreden a policía durante intervención

Un violento enfrentamiento entre ambulantes y agentes de la Policía Nacional se registró en pleno centro de Trujillo, dejando a un efectivo herido y tendido en la vía. Testigos captaron el momento en que uno de los sujetos le propina un fuerte golpe al policía, derribándolo de inmediato mientras se escuchaban gritos de alarma de los transeúntes.

Según informó la PNP, los agentes llegaron a la zona luego de recibir reiteradas denuncias sobre tres ambulantes que venían hostigando a transportistas y limpiando parabrisas de vehículos en circulación sin autorización, generando molestias y tensión entre los conductores. Sin embargo, al notar la presencia policial, los intervenidos reaccionaron de manera violenta y desobedecieron las indicaciones.

Durante el forcejeo, uno de los agentes fue brutalmente agredido y terminó en el suelo, casi inconsciente, con visibles lesiones en el rostro. Imágenes obtenidas en la zona muestran al policía tambaleándose mientras sus colegas lo ayudaban a levantarse y subirlo con dificultad a una patrulla para recibir atención médica.

IMPLICADOS DETENIDOS

Tras la agresión, más efectivos llegaron al lugar y lograron reducir a los tres implicados, entre ellos una ciudadana extranjera. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría El Alambre para las diligencias correspondientes, donde se confirmó que ninguno presenta requisitorias vigentes.