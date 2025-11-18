Confunden a joven con ladrón y lo matan en Tacna: víctima quería ser deportista profesional

Previo a encontrar la muerte, un joven de 23 años identificado como Gustavo Delgado, quien se encontraba en estado de ebriedad se apersonó a un vehículo estacionado en las calles del centro de Tacna, por lo que, el dueño de la unidad lo confundió con un ladrón.

De acuerdo a la información compartida por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el propietario del auto escuchó la alarma de su coche, por lo que, inmediato le propinó una golpiza al universitario, sin embargo, desde la PNP indicaron que la víctima ya había sido agredida.

“Tenía una herida punzo penetrante a la altura del pecho, eso ya está claro. También, una herida que data desde hace un tiempo atrás (…) Se presume que antes de haber estado la unidad, habría sufrido de un asalto”, mencionaron desde la entidad.

QUERÍA CUMPLIR UN SUEÑO

Tras recibir la noticia, la abuela de Gustavo Delgado reveló que su nieto tenía varias metas en la vida, pero tenía pensado cumplir una de ellas lo más pronto posible. “Últimamente, se estaba dedicando al Jiu Jitsu y su sueño era viajar a Brasil para participar en torneos”.