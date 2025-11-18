Trujillo amanece bajo el agua: Calles anegadas tras inusual lluvia de 4 horas

La ciudad de Trujillo amaneció este martes bajo el agua, tras registrarse una inusual lluvia en horas de la madrugada que tuvo una duración de casi 4 horas, dejando las calles anegadas y dificultando el traslado de personas y vehículos.

La inusual y prolongada precipitación terminó inundando calles y viviendas. Situación que dificultó el tránsito de vehículos de transporte público y particulares. Algunos de ellos terminaron varados en medio de la vía.

Asimismo, los peatones se vieron en la necesidad de utilizar los rompemuelles como si fueran puentes, a fin de poder cruzar al otro extremo de la vía sin mojarse los calzados o sus vestimentas.

DESCARTAN ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS

Cabe precisar que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) de La Libertad informó que no se ha reportado activaciones de quebradas, sin embargo, instó a la población trujillana a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas.