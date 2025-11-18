Trujillo: limpiaparabrisas golpeó y noqueó a policía que intentó intervenirlo

Tres trabajadores ambulantes se enfrentaron a policías quienes aparentemente los intervinieron tras denuncias de choferes y transeúntes.

Esta intervención por parte de hasta cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú se realizó en el centro de Trujillo porque se sospecha que los ambulantes obligaban a los conductores a que les compren su servicio de limpiar vidrios.

Hecho quedó registrado en video

Uno de los transeúntes que pasaba por el lugar grabó el momento en el que uno de los trabajadores que fungía como limpiaparabrisas propinó un golpe a uno de los policías dejándolo inconsciente en la pista.

Finalmente, los efectivos policías pidieron más refuerzos para lograr retener a los infractores dentro de los cuales había una mujer extranjera.