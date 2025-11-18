Huaraz: delincuentes armados roban S/80 mil a empresario dentro de peluquería

Un asalto a plena luz del día alarmó a los vecinos del centro de Huaraz. Un delincuente armado irrumpió en una peluquería y robó S/80 mil a un empresario que esperaba su turno. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, imágenes que hoy son pieza clave para la investigación policial.

ASALTO A MANO ARMADA

El violento atraco ocurrió cuando un hombre encapuchado merodeaba los exteriores de una peluquería ubicada en la zona céntrica de la ciudad. Tras varios segundos de observación, ingresó al local y, sin mediar palabra, sacó una pistola apuntando directamente a los clientes que aguardaban ser atendidos.

Su objetivo era claro: la mochila del empresario, en cuyo interior se encontraba S/80 mil en efectivo. Aunque la víctima intentó resistirse y lanzó la mochila a un lado, el asaltante logró recuperarla en cuestión de segundos antes de huir del establecimiento.

El ataque generó pánico entre quienes se encontraban en el local, sorprendidos por la rapidez y violencia del delincuente, quien actuó con precisión y sin ocultar su intención de robar el dinero.

HUYERON EN MOTOCICLETA

Tras apoderarse del botín, el asaltante salió corriendo hacia la calle donde lo esperaba su cómplice a bordo de una motocicleta. Ambos emprendieron la fuga con rumbo desconocido, aprovechando la congestión y el movimiento comercial de la zona para desaparecer rápidamente.

El empresario alertó a la Policía, que llegó al lugar minutos después para iniciar las diligencias correspondientes. Los propietarios de la peluquería entregaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, videos que ya están siendo analizados para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape.

La PNP ha intensificado las labores de búsqueda, mientras comerciantes y vecinos exigen mayor presencia policial ante el incremento de estos robos en la ciudad.