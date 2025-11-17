‘Tío Winner’: ¿Quién es el tiktoker que sufrió atentado en Trujillo?

A plena luz del día, cámaras de seguridad registraron el momento en que desconocidos dispararon contra Cristian Flores, más conocido como el ‘Tío Winner’, cuando ingresaba a un edificio ubicado en la avenida Miraflores, en Trujillo. Durante el ataque, uno de los proyectiles alcanzó a uno de sus acompañantes, apodado “Paco”, quien murió en el acto. El influencer resultó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico.

El hecho ha generado gran conmoción en la región La Libertad, debido al controversial perfil del Tío Winner, quien acumuló 88 mil seguidores en TikTok mostrando un ostentoso estilo de vida. En sus videos suele aparecer con fajos de dinero, autos de lujo y motocicletas, mientras asegura motivar a los jóvenes a “seguir sus pasos”. Incluso, en algunos clips aconseja no estudiar ni trabajar, mensajes que han sido cuestionados por especialistas y usuarios.

Más allá de sus discursos motivacionales, en las cuentas del influencer se observan videos donde recomienda abiertamente prácticas vinculadas al lavado de dinero, lo que ha generado aún más preocupación sobre su entorno. Además, es conocido por organizar “privaditos” a los que invita a modelos y anfitrionas, así como por mostrarse en redes junto a figuras polémicas como Gerald Oropeza, personaje asociado al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

AMISTAD CON JUAN CARRANZA

El Tío Winner también mantiene amistad con Juan Carranza, alcalde del distrito El Porvenir, una de las zonas más golpeadas por la criminalidad en Trujillo y por la presencia de la organización ‘Los Pulpos’. Ambos aparecieron juntos bailando y celebrando horas antes del ataque. Las autoridades investigan si el atentado estaría vinculado a su entorno, sus actividades o a la exposición pública de su estilo de vida.