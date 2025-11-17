San Martín: trabajador intenta detener a ladrón y es asesinado durante asalto

Un violento asalto registrado en una avícola del distrito La Banda de Shilcayo, en la región San Martín, terminó en tragedia luego de que un trabajador fuera asesinado tras intentar detener a uno de los delincuentes. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima actuó con valentía para evitar la fuga, sin imaginar que el cómplice del ladrón respondería a balazos.

NO LOGRÓ EVITAR EL ROBO

El ataque ocurrió cuando dos ladrones armados ingresaron al local y amenazaron al personal para apoderarse del dinero y las pertenencias. Mientras uno se dirigía hacia los trabajadores, el otro irrumpió en la oficina para buscar el efectivo. Tras varios segundos de tensión, y cuando parecía que estaban a punto de retirarse, el trabajador Michael Tapullima Tuanama, de 42 años, se lanzó sobre el delincuente de gorra negra, intentando impedir la fuga. Un compañero también trató de ayudarlo.

Sin embargo, el cómplice regresó de inmediato y disparó repetidas veces contra Tapullima. Ambos asaltantes huyeron del establecimiento a bordo de una motocicleta, dejando a su paso desesperación, heridos y un local desbordado por el terror.

VÍCTIMA MORTAL Y HERIDOS

Tras el ataque, Tapullima fue trasladado de emergencia al hospital de EsSalud de Tarapoto, pero llegó sin vida debido a la gravedad de las heridas. Otros dos trabajadores resultaron lesionados durante el forcejeo y el intercambio violento provocado por los delincuentes.

El cuerpo del trabajador fue llevado al local comunal del asentamiento humano 16 de Noviembre para ser velado. Su familia, profundamente afectada, exige justicia y el inmediato esclarecimiento del caso, así como la captura de los responsables que continúan prófugos.

OLA DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN

El crimen ha generado indignación en La Banda de Shilcayo, donde vecinos y comerciantes denuncian un incremento de robos armados en los últimos meses. El ataque que acabó con la vida de Tapullima se suma a una serie de hechos delictivos que mantienen en alerta a esta localidad de San Martín.

Mientras la Policía revisa las cámaras de seguridad y recaba testimonios para identificar a los autores, la comunidad exige mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la creciente inseguridad que, una vez más, enluta a una familia trabajadora.