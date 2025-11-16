Ataque contra TikToker “Tío Winner” se da cuando organizaba evento con Gerald Oropeza

El TikToker conocido como "Tío Winner" es un creador de contenido y su nombre real es Christian Manuel Flores Villafranco, quien se hizo popular en la plataforma por publicar un estilo de vida lujoso y, según algunos informes, supuestamente se jactaba de "lavar dinero" en sus redes sociales.

Recientemente, "Tío Winner" fue noticia debido a un violento ataque armado en su contra ocurrido en la avenida Miraflores de Trujillo.

El ataque, que la policía investiga como un posible caso de extorsión, lo dejó gravemente herido, mientras que uno de sus guardaespaldas falleció en el lugar.

Relación con el "Tony Montana peruano"

Trascendió que este personaje, estaba organizando un evento en la ciudad de Trujillo junto a Gerald Oropeza, quien, en abril de 2015, también fue atacado a balazos, El "ataque" cuando viajaba en su lujoso automóvil Porsche que fue atacado con una granada y ráfagas de bala en el distrito de San Miguel, en la capital.

Cabe señalar que, Gerald Oropeza, conocido como el "Tony Montana peruano", se encuentra actualmente en libertad con restricciones y ha ganado notoriedad como influencer en TikTok.

Fue excarcelado en 2022 tras cumplir aproximadamente siete años de prisión por tráfico ilícito de drogas y ahora está a la espera de su juicio por lavado de activos.