Ica: madre da a luz en pasillo de hospital y denuncia negligencia mÃ©dica

Lo que debía ser un momento de alegría terminó convirtiéndose en una pesadilla en el Hospital Santa María del Socorro, en Ica. Una mujer dio a luz en pleno pasillo del área de emergencias, ante la desesperación de otros pacientes y trabajadores de salud que presenciaron la escena y pedían apoyo inmediato para asistir a la gestante.

Según relató el esposo de la mujer, ambos acudieron al nosocomio debido a fuertes dolores que presentaba la futura madre. Sin embargo, tras una revisión, la obstetra de turno les indicó que la gestante tenía solo un centímetro de dilatación y les pidió salir a caminar. Minutos después, mientras seguían la indicación médica, la mujer rompió fuente y terminó alumbrando en el pasillo.

El padre denunció además que, durante el parto improvisado, la cabeza de su bebé golpeó el piso. Entre lágrimas, aseguró que vio cómo la recién nacida cayó y exigió que el hospital se haga responsable del estado de salud de la menor. Aunque el personal informó verbalmente que la niña estaría estable, el padre afirmó que no recibió una explicación clara ni documentación de respaldo.

INVESTIGAN SITUACIÓN

Ante la situación, el director del hospital, Marlon Huamán, señaló que el neonato fue sometido a diversos exámenes, como ecografías y radiografías, y que no se hallaron alteraciones. Asimismo, indicó que se recopilará información de todas las áreas involucradas para esclarecer los hechos y determinar si hubo negligencia en la atención brindada.