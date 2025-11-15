Piura: sicarios se graban asesinando a pareja de extranjeros

Una pareja de ciudadanos venezolanos fue asesinada a quemarropa por presuntos integrantes de la organización criminal Los Chukys del Norte, quienes incluso se grabaron cometiendo el crimen. El ataque ocurrió en un grifo ubicado en la carretera Sullana–Piura, donde las víctimas —identificadas como Eglis Yurimar España y Víctor Adrián Gil Pacheco— se encontraban estacionadas en sus motocicletas.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que otra motocicleta con dos sujetos a bordo se aproxima al lugar. Uno de los atacantes desciende, saca un arma de fuego y dispara contra su primera víctima sin darle oportunidad de reacción. Segundos después, corre hacia donde estaba la segunda víctima y la ejecuta de la misma manera.

Tras el doble homicidio, el sicario huye corriendo para abordar nuevamente la motocicleta en la que lo esperaba su cómplice, escapando inmediatamente de la escena. Personal policial llegó al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes junto a representantes del Ministerio Público.

PRÉSTAMOS GOTA A GOTA

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, informó que, según información de inteligencia, las víctimas se dedicarían al préstamo “gota a gota”. El oficial no descartó que se trate de un ajuste de cuentas o una venganza entre bandas delictivas. La Policía ya tiene en su poder las grabaciones de seguridad y continúa con las investigaciones para identificar plenamente a los implicados.