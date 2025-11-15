Iquitos: vecinos se enfrenta a prestamistas del “gota a gota”

Una batalla campal se desató en plena vía pública entre presuntos prestamistas “gota a gota” y vecinos de las calles Alfonso Ugarte y San Román, en el distrito de Iquitos. La violenta confrontación ocurrió cuando cinco cobradores extranjeros llegaron a bordo de motocicletas para exigir el pago diario de cinco soles, una deuda que un morador mantenía pendiente desde hacía cuatro días y que sumaba un total de 130 soles.

Según testigos, el hombre se negó a cancelar el monto, lo que provocó que los cobradores reaccionaran con agresiones físicas. De inmediato, familiares y vecinos salieron en su defensa armados con piedras, palos y todo objeto que encontraron a su alcance. En medio de la gresca, la tía del afectado denunció la brutalidad de los prestamistas: “¡Han venido a pelear! Han venido a cobrar, en mancha han venido, le han roto la cara a mi sobrino”.

Agentes de la Policía Nacional llegaron para controlar la situación; sin embargo, incluso con la presencia policial, los familiares continuaron encarando a los ciudadanos colombianos, rechazando el modo violento en que intentaron cobrar la deuda. “Tú no vienes a cobrar, vienes a golpear. Si vienen en mancha, en mancha les vamos a abollar”, advirtió nuevamente la tía del afectado, en un claro mensaje de que no tolerarán más intimidaciones.

DETIENEN A INVOLUCRADOS

El enfrentamiento dejó varias motocicletas de los presuntos prestamistas abolladas, evidenciando la magnitud de la violencia registrada. Todos los involucrados fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias e investigaciones correspondientes, mientras los vecinos advirtieron que volverán a defenderse si estos grupos continúan intentando amedrentarlos.