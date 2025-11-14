Vraem: decomisan 400 paquetes de droga con stickers de pulpos, arañas y Cristo Corcovado

En un trabajo realizado por los oficiales de la Dirandro en la zona de Pichari en Cusco en pleno Vraem, se logró intervenir a cuatro sujetos que intentaban trasladar cerca de 400 paquetes de droga, los cuales se encontraban camuflados con una tela verde.

Durante el operativo, los agentes hallaron un arma de largo alcance, por lo que, iniciaron las investigaciones correspondientes. Además, en la detención un menor de edad fue encontrado junto a los adultos que tenían la sustancia ilícita en su posesión.

STICKERS PEGADOS EN LOS PAQUETES

Los oficiales de la Dirandro han iniciado el origen de la sustancia ilícita, la cual tenía una serie de stickers pegados en los pegados, llamando la atención de las autoridades las figuras de arañas, pulpos y Cristo Corcovado.

Finalmente, todos los implicados en este caso permanecerán detenidos, mientras se continúan con las investigaciones respectivas del caso. Desde Dirandro aseguraron que estos operativos continuarán dándose en el interior del país.