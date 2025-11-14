Ola criminal: sicarios se graban disparando contra una pareja de extranjeros

Un crimen a sangre fría conmocionó la región Piura. Una pareja de ciudadanos venezolanos fue asesinada a balazos por dos sicarios que, según fuentes policiales, serían integrantes de la banda criminal Los Chukys del Norte. El ataque ocurrió en un grifo ubicado en la carretera Sullana–Piura y quedó registrado por cámaras de seguridad.

ATAQUE A QUEMARROPA

El hecho ocurrió cuando las víctimas, identificadas como Eglis Yurimar España y Víctor Adrián Gil Pacheco, se encontraban estacionadas en sus motocicletas. Las imágenes muestran el momento en que otra moto se acerca con dos sujetos a bordo. Uno de ellos desciende, desenfunda un arma y dispara directamente contra la primera víctima.

Segundos después, el sicario corre hacia la segunda persona y le dispara a quemarropa, antes de huir junto a su cómplice. El ataque, grabado por los propios criminales, evidencia la violencia con la que operan las bandas dedicadas al sicariato en el norte del país.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para iniciar las diligencias. El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, informó que ambas víctimas se dedicarían presuntamente al préstamo “gota a gota”, una actividad utilizada por mafias extorsivas.

“Según información de inteligencia, eran presuntos delincuentes dedicados al préstamo 'gota a gota'. Al parecer es un ajuste, una venganza”, indicó el general Farías. Las cámaras de seguridad del grifo ya están en poder de la PNP, que trabaja en identificar plenamente a los responsables y determinar la motivación exacta del crimen.