Tumbes: pescador es rescatado por personal de la Marina tras caer de embarcación por fuerte oleaje

El tío del pescador relató que los oleajes anómalos lo separaron de su sobrino, por lo que pidió ayuda a un yate de la Marina que estaba en la zona.

En el mar de Tumbes, un pescador fue rescatado por agentes de la Marina de Guerra, luego de permanecer durante más de media hora en las aguas, luchando por su vida.

El hecho ocurrió en el sector conocido como "La Boca", en Puerto Pizarro, donde Jhon Salazar Infante, de 27 años, había salido a una nueva faena junto a un familiar.

Tras ser alertados del hecho, los marinos ingresaron mar adentro para ir en busca del joven pescador, a quien encontraron por fortuna nadando para mantenerse a flote.

Perdieron su embarcación

Tras el rescate, el joven pescador y su tío fueron trasladados a tierra firme, pero no pudieron recuperar su embarcación y perdieron también la pesca del día., Según los afectados, todo lo perdido estaría valorizado en 4 mil soles.

Cabe indicar que, "La Boca" es un sector o punto de referencia en la costa de Puerto Pizarro, en Tumbes, Perú. Se encuentra frente al mar, cerca de los manglares de la zona.

Esta zona no es una playa turística en sí misma, sino más bien el lugar donde los pescadores faenan y donde el mar forma una entrada entre las puntas Payana y Capones.