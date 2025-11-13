Tragedia en Arequipa: sobreviviente relata los momentos que vivió tras choque entre bus y camioneta

El último miércoles 12 de noviembre, las carreteras del Perú se tiñeron de sangre después de que una camioneta chocara contra un bus interprovincial de la empresa Llamosas en Arequipa, lo que provocó que la unidad terminará cayendo a un abismo, y por consecuencia se registrara el fallecimiento de más de 35 personas y decenas de heridos.

De acuerdo al testimonio de Elisabeth Lunasco Quintana, una de las sobrevivientes del fatídico, contó los momentos complicados que vivieron los pasajeros al momento de la colisión y recordó los gritos que emitían los viajeros.

Al igual que Lunasco Quintana, dos hermanas de 10 meses y 4 años, pudieron salvarse de este trágico accidente. Gracias a la atención de los especialistas del Hospital de Camaná de Arequipa, las menores se encuentran fuera de peligro.

IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA

El conductor de la camioneta que provocó la colisión fue identificado como Henry Apaclla Ñaupari, quien al ser sometido al dosaje etílico cualitativo arrojó 0.25, la mitad del límite permitido por la ley. El Ministerio Público solicitó sietes días de detención en flagrancia contra Apaclla Ñaupari.