Arequipa: dos niñas logran sobrevivir a caída de bus en abismo de 200 metros

Un fatal accidente en la Panamericana Sur, en el tramo Camaná–Chala, dejó 37 muertos y múltiples heridos tras la caída de un bus interprovincial a un abismo de más de 200 metros. En medio del dolor, dos niñas —de 10 meses y 4 años— lograron sobrevivir milagrosamente, convirtiéndose en el centro de atención del personal médico y de la ciudadanía.

Decenas de personas llegaron a la morgue de Camaná para recoger los cuerpos de las víctimas del bus de la empresa Llamosas, que habría chocado contra una camioneta antes de precipitarse al vacío. Entre los fallecidos estaba Rebeca Apaza, madre de las dos menores, quienes fueron encontradas entre los fierros retorcidos tras la caída.

MENORES ESTABLES

Las niñas fueron trasladadas de inmediato al Hospital de Camaná, donde recibieron atención especializada. El personal médico informó que ambas se encuentran estables, aunque permanecen bajo observación. “Posiblemente sean dadas de alta, dado que ya llegaron sus familiares y su estado es bueno. Dependerá de los especialistas”, indicó el médico responsable del caso.

Respecto a los heridos, el hospital informó que la mayoría ya fue dada de alta y que solo seis permanecen internados. En total, 14 pacientes fueron referidos a Arequipa: nueve al Hospital Honorio Delgado, dos a EsSalud y tres a clínicas particulares mediante el SOAT. Los demás fueron atendidos y dados de alta en Camaná.

DETENCIÓN PRELIMINAR DEL CONDUCTOR RESPONSABLE

Mientras tanto, la Fiscalía de Camaná solicitó la detención preliminar por siete días de Henry Apaclla Ñaupari, conductor de la camioneta que habría invadido el carril del bus. Aunque dio positivo en el dosaje etílico cualitativo, la prueba cuantitativa marcó 0.25 g/l, la mitad del límite permitido. Debido a ello, el Ministerio Público ordenará exámenes complementarios y un análisis retrospectivo para determinar responsabilidades.

La tragedia ha generado profundo impacto en Arequipa. Familias enteras permanecen en vigilia en los exteriores de la morgue y los hospitales, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.