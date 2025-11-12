Tragedia vial en Arequipa: familiares llegan a morgue para identificar cuerpos de sus seres queridos

El dolor y la indignación se mezclan en las afueras de la morgue de Camaná, donde decenas de familiares aguardan la entrega de los cuerpos de las víctimas del accidente ocurrido la medianoche del miércoles en la ruta Chala–Arequipa. El bus interprovincial de la empresa Llamosas, con 60 pasajeros a bordo, cayó a un abismo de más de 200 metros tras ser impactado por una camioneta que, según las pesquisas iniciales, habría invadido su carril.

Fiscal y autoridades coordinan identificación de víctimas en Camaná

El conductor de la camioneta, identificado como Henry Rey Apaguay Ñaupari (35), permanece bajo custodia policial luego de arrojar resultado positivo en la prueba de alcoholemia. Pese a sufrir heridas leves, enfrenta una investigación por homicidio culposo y conducción en estado de ebriedad. La Sutran confirmó que trabaja junto al Gobierno Regional de Arequipa para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades del caso.

En tanto, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó que 25 pasajeros sobrevivieron, muchos con lesiones de gravedad. Veinticuatro fueron trasladados al hospital de Camaná y los demás al centro de salud de Ocoña. Varios de ellos, incluidos dos con traumatismo craneoencefálico severo, fueron referidos al hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa.

Entre las víctimas mortales se encuentra una joven embarazada de ocho meses, cuyo deceso ha conmocionado a toda la comunidad. Sus familiares, al igual que los de otras víctimas, reclaman justicia y piden que el responsable del choque reciba la máxima sanción posible. Mientras tanto, el Ministerio Público anunció que continuará trabajando durante toda la madrugada para culminar la identificación de los cuerpos y facilitar su entrega a los deudos.