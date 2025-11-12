José Jerí recordó a Soda Stereo durante su visita a Huánuco: se animó a cantar

Durante su visita a la Universidad Daniel Roble de Huánuco, el presidente José Jerí recordó a la banda argentina Soda Stereo y se animó a cantar ‘De música ligera’ con el apoyo de los alumnos de la institución superior de estudios.

Con el apoyo de un joven que tomó la iniciativa con su guitarra, el mandatario decidió interpretar el sencillo de la banda de rock. La acción del jefe de Estado causó que las autoridades que lo acompañaron y estudiantes le brindaran aplausos.

Tras ello, José Jerí anunció que continuará recorriendo las diversas regiones del territorio nacional, con el propósito de conocer las demandas de la población. En la ciudad, no solo cantó, sino que se animó a comer una salchipapa.

¿PRESIDENTES TIENEN TALENTO PARA EL CANTO?

Jerí Oré no es el único mandatario que se animó a cantar cuando estaba con la ciudadanía, sino que, meses atrás, la exjefa de Estado, Dina Boluarte interpretó el conocido ‘Gato ron ron’, causando que el productor Tito Silva cree una pista musical.