Tragedia en Arequipa: conductor de camioneta que chocó contra bus habría estado ebrio

Tras conocerse un trágico accidente entre una camioneta y un bus interprovincial de la empresa Llamosas en la provincia de Camaná, en Arequipa, que terminó con la vida de más de 30 personas y dejó como saldo decenas de heridos, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, dando positivo a la prueba.

Al saberse los resultados de los estudios, las autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) decidieron detener al chofer del vehículo, mientras se inician las investigaciones que encabeza el Ministerio Público.

De acuerdo a la información compartida por los heridos, la gran parte de los pasajeros que se encontraban en el bus interprovincial, eran comerciantes, quienes se encontraba llegando a la feria dominical que se hace en Camaná.

MORGUE PODRÍA COLAPSAR

Luego de confirmarse el fallecimiento de 37 personas, las autoridades de la Morgue de Camaná indicaron que, de llegar los cuerpos de las víctimas mortales, el establecimiento podría colapsar, ya que, no se cuenta con la estructura necesaria.