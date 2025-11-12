Bus interprovincial cae a un abismo en Arequipa: varios heridos en hospital de Camaná

Decenas de pasajeros heridos fueron trasladados hasta el hospital de Camaná, luego que el bus interprovincial en el que viajaban cayera a un abismo de 200 metros de profundidad en la provincia de Ocoña, en Camaná.

Familiares están a la espera desde hace varias horas por la llegada de ambulancias de EsSalud de las provincias de Mollendo y Castilla, para que los heridos sean trasladados a la ciudad de Arequipa por la gravedad de su condición.

EQUIPAJES “NO HABIDOS”

Una de las familiares señaló que los equipajes de los pasajeros están “no habidos”. “No sabemos nada de los equipajes. (…) Hasta ahora no nos da información, hemos llamado a la empresa Llamosas y no nos dicen nada. Cada uno está a la deriva”, manifestó y pidió justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos.

Se informó que los 37 fallecidos llegarán al hospital de Camaná, además hay alrededor de 25 heridos, entre ellos tres menores de edad, quienes permanecerán hospitalizados en el nosocomio.

Cabe recordar que el accidente ocurrió alrededor de la medianoche cuando, presuntamente, el bus interprovincial de la empresa Llamosas, que salió de Chala -provincia de Caravalí- hacia Arequipa, habría chocado contra una camioneta que le hizo perder el control.