11/11/2025

Arequipa: Intervienen a docente tras intentar ingresar a penal con 55 chips ocultos en reloj

El sujeto fue descubierto tras ponerse nervioso en el área de revisión corporal.



En la ciudad de Arequipa, un docente de un establecimiento penitenciario fue intervenido tras tratar de ingresar a las instalaciones de dicho penal llevando consigo hasta 55 chips que estaban ocultos en su reloj de mano.

El sujeto, identificado como Víctor Reynoso, llegó hasta la cárcel y en el área de revisión corporal se puso nervioso, motivo por el cuál los guardias empezaron a revisar uno a uno sus pertenencias hasta encontrar los chips.

Al ser consultado sobre dichos objetos, Reynoso señaló que le entregaron los chips en los exteriores del penal, aunque se negó a revelar la identidad del interno al cuál debía entregarlos.

DETENIDO

Tras este hecho, Víctor Reynoso fue detenido y la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de ingreso indebido de equipos de comunicación en centros de reclusión.


