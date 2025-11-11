Arequipa: Intervienen a docente tras intentar ingresar a penal con 55 chips ocultos en reloj

En la ciudad de Arequipa, un docente de un establecimiento penitenciario fue intervenido tras tratar de ingresar a las instalaciones de dicho penal llevando consigo hasta 55 chips que estaban ocultos en su reloj de mano.

El sujeto, identificado como Víctor Reynoso, llegó hasta la cárcel y en el área de revisión corporal se puso nervioso, motivo por el cuál los guardias empezaron a revisar uno a uno sus pertenencias hasta encontrar los chips.

Al ser consultado sobre dichos objetos, Reynoso señaló que le entregaron los chips en los exteriores del penal, aunque se negó a revelar la identidad del interno al cuál debía entregarlos.

DETENIDO

Tras este hecho, Víctor Reynoso fue detenido y la Fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de ingreso indebido de equipos de comunicación en centros de reclusión.