Ronderos de Cajamarca castigan y expulsan a tres extranjeros por extorsión y “gota a gota”

En una operación de control vecinal, las rondas campesinas de Celendín en Cajamarca capturaron a tres ciudadanos colombianos, acusados de estar implicados en prácticas de extorsión y el ilegal cobro conocido como “gota a gota”. Los implicados fueron identificados como Jesús Daniel Ortega Castillo, José Luis Olerte Jaramillo y Javier Gómez Yepez, quienes según los ronderos, extorsionaban a comerciantes y familias de la zona.

JUSTICIA POPULAR FRENTE A EXTORSIONES

El operativo de captura fue ejecutado por las rondas campesinas. Después de ser detenidos, los tres extranjeros fueron trasladados a la base ronderil, donde se les aplicó un castigo corporal. En medio de las investigaciones, algunos de los capturados señalaron que efectivos policiales de Cajamarca estarían involucrados en las actividades ilícitas. Frente a esto, los ronderos anunciaron que presentarían un informe ante la Policía Nacional de Perú para que investigue el posible vínculo entre los extorsionadores y los agentes policiales.

EXPULSIÓN

Tras su castigo, los tres hombres fueron llevados a la ciudad de Cajamarca, donde se les expulsó del país con la advertencia de que cualquier intento de regreso sería enfrentado con acciones más fuertes. El vocero de las rondas campesinas dejó claro que el compromiso de los extorsionadores era no regresar a Celendín, y que, en caso de intentar retornar, las consecuencias serían severas. “Si es que los encontramos tomaremos acciones más fuertes”, afirmó el vocero.

Los ronderos de Celendín han reiterado su compromiso de seguir vigilando la zona y tomar medidas ante cualquier intento de reactivar estas prácticas ilegales, lo que subraya la autonomía y el poder de las rondas campesinas en la lucha contra el crimen en las comunidades rurales de Cajamarca.