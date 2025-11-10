Confesó el feminicidio: hombre admitió haber asesinado a su pareja y a sus dos hijos en Huaral

Una tragedia estremeció al distrito de Huaral luego de que la Policía Nacional del Perú descubriera los cuerpos de una mujer y sus dos pequeños hijos sepultados en el interior de una vivienda ubicada en la urbanización Bautista. El hallazgo se produjo tras el aviso de vecinos que reportaron intensos olores fétidos provenientes del inmueble, lo que llevó a las autoridades a intervenir de inmediato.

Sospechoso confesó el crimen tras caer en contradicciones

Durante la inspección, agentes y peritos del Ministerio Público confirmaron que las víctimas —una madre de 39 años y sus dos hijos menores de edad— habían sido enterradas a una profundidad aproximada de dos metros. Luego de las diligencias, los cuerpos fueron trasladados a la morgue para continuar con las investigaciones.

El general Juan Mundaca, jefe de la Región Policial Lima Norte, informó que la familia de María Dominga Pérez Tarifeño había denunciado su desaparición días antes, lo que permitió orientar la búsqueda hacia el domicilio que compartía con su pareja. Vecinos aseguraron que la mujer había mantenido discusiones recientes con él y que no se le veía desde hacía una semana. Horas más tarde, Mundaca confirmó que Luis Ordinola Sotomayor, de 28 años y actual conviviente de la víctima, confesó ser el autor del crimen luego de caer en contradicciones durante su interrogatorio.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció tras el hallazgo y anunció que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, intervino de oficio en el caso. En un comunicado difundido en redes sociales, la institución informó que sus equipos de profesionales se encuentran en la morgue, la Depincri y la comisaría de la zona para acompañar las diligencias y brindar apoyo a los familiares de las víctimas. “Condenamos este execrable hecho y exigimos justicia. Basta de violencia”, expresó el MIMP, que además pidió la máxima sanción para el agresor.