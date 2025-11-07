¡Atención! restablecen vuelos en aeropuerto de Pisco tras lluvia de arena

Luego de varias horas de haber paralizado sus servicios, el aeropuerto de Pisco restableció los vuelos. La suspensión de la actividad fue producto a una intensa lluvia de arena que se registró en la ciudad, lo que imposibilitaba la visibilidad de los conductores.

Los viajeros nacionales e internacionales comenzaron a llegar al recinto aéreo Renán Elías Olivera, sin ningún tipo de inconveniente, pero se continúa monitoreando el cambio del clima, lo que, podría volver a cancelar los aterrizajes y despegues.

COMERCIOS VOLVIERON A OPERAR

El aeropuerto no fue el único establecimiento que volvió a operar, sino que, hasta el puerto de Pisco han comenzado a llegar las embarcaciones para que puedan realizar su faena cotidiana, pero siempre y cuando teniendo el cuidado necesario.

Cabe mencionar que, continúan registrando vientos, sin embargo, ya no se están suscitando episodios con lluvia de arena amarilla y polvillo, que no dejaba que los choferes puedan manejar con tranquilidad.