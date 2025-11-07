Chiclayo: ladrones roban cartera pensando que tenía S/20 mil, pero solo se llevaron cosméticos

Un insólito robo ocurrió en pleno centro de Chiclayo, cuando dos delincuentes interceptaron a los directivos de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque y se apoderaron de una cartera que creían contenía una fuerte suma de dinero. Sin embargo, el botín resultó ser un completo fiasco: dentro del bolso solo había cosméticos y objetos personales.

TODO QUEDÓ REGISTRADO EN VIDEO

El asalto se produjo a plena luz del día, cuando los agraviados llegaban en una camioneta roja a su local institucional. Las cámaras de seguridad muestran el momento en que una moto con dos sujetos se aproxima por detrás del vehículo. Uno de los delincuentes desciende armado, apunta al chofer y lo obliga a descender.

Acto seguido, se dirige al asiento del copiloto, donde se encontraba la tesorera de la institución, y le arrebata la cartera que llevaba consigo. Los delincuentes pensaban que el bolso contenía S/14 mil recién retirados de una entidad bancaria, pero en realidad solo había maquillaje y artículos personales.

BUSCAN A LOS RESPONSABLES

Tras el asalto, los hampones huyeron a toda velocidad en la motocicleta, dejando desconcertadas a las víctimas. Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar para revisar las cámaras de seguridad y recopilar evidencia que permita ubicar a los responsables.

Fuentes policiales señalaron que se trataría de una banda dedicada al marcaje, modalidad en la que los delincuentes siguen a sus víctimas tras realizar retiros bancarios. Sin embargo, en este caso, la confusión los llevó a cometer un error que los dejó con las manos vacías.